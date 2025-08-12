El personal policial de Comisaría Novena de Paraná, que estaba de recorrida por calle Los Chanas, detuvieron a una joven, de 18 años, que estaba discutiendo y agrediendo a su madre y a su abuela.

La joven había sido notificada de medidas restrictivas de acercamiento, por lo que fue demorada y se informó a la fiscalía interviniente que dispuso que fuera detenida y trasladada a la Alcaidía de Tribunales.

Fuente: AHORA