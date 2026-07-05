En la medianoche de este sábado, minutos antes de las 00:00 horas, oficiales de la Comisaría Segunda aprehendieron a una mujer de 33 años en las inmediaciones de España y Saraví, en el marco de una causa por presunta estafa.

Según informó la Policía, el procedimiento se originó a partir de la denuncia realizada por la dueña de un comercio de Gualeguaychú. Tras recibir las características de la sospechosa, personal de Cuerpo y Guardia logró localizar y demorar a una mujer cuya vestimenta coincidía con la descripta por la denunciante.

Puesta en conocimiento la Fiscalía interviniente, se dispuso la aprehensión de la mujer y el cumplimiento de las diligencias de rigor. Posteriormente, fue trasladada a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, donde quedó alojada a disposición de la autoridad judicial competente.