Una mujer de Santa Fe fue detenida este martes, acusada de abandonar a su hijo de aproximadamente 7 años, quien presenta síndrome de Down, en la plaza del Palomar. El hecho ocurrió cerca de las 11 en la zona de La Rioja y Rivadavia, cuando personal policial que realizaba patrullajes preventivos fue alertado por una transeúnte.

La mujer informó que el niño se encontraba solo y se zambullía en los piletones del espacio público sin supervisión adulta. Los agentes intervinieron de inmediato, resguardaron al menor y lo trasladaron al área local de la Niñez, donde quedó bajo protección.

En paralelo, un móvil policial ya estaba en el lugar debido a un pedido de paradero del menor formulado por su padre. Tras las comunicaciones con la fiscal Carolina Parodi y las primeras tareas investigativas, se dispuso la detención de la madre para determinar su responsabilidad y reconstruir cómo el niño llegó a estar solo en el lugar.

La causa quedó a cargo del Ministerio Público de la Acusación, que continúa con las actuaciones para establecer los hechos y las eventuales medidas de protección para el menor.

