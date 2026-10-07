Este miércoles, la Policía de Gualeguaychú vivió un incidente en inmediaciones de su puesto policial ubicado en la intersección de Federación y Santiago Díaz.

Según se informó, una mujer de 37 años habría insultado y amenazado a los efectivos con incendiar el puesto con ellos en su interior.

Ante el arribo de unidades móviles, la mujer se retiró del lugar por la parte trasera de un domicilio. Posteriormente, fue localizada e interceptada en la intersección de 9 de Julio y Salaverry, donde habría continuado con los insultos hacia los uniformados y arrojado piedras contra uno de los móviles, sin ocasionar daños.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, la mujer fue aprehendida por los supuestos delitos de resistencia a la autoridad y amenazas, siendo trasladada a Jefatura, donde quedó alojada en calidad de detenida.