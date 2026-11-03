Un voraz incendio afectó cinco viviendas la madrugada de este martes en Concepción del Uruguay y, tras el hecho, se detuvo a una mujer. El hecho sucedió en calle 24 del Oeste, entre Estrada y Artusi.

En principio, el fuego comenzó afectando dos viviendas y luego se propagó. Se investiga el origen del foco ígneo y la posible relación que tuviera en el hecho la mujer detenida.

En el lugar, la Policía acudió por un enfrentamiento entre vecinos y un violento conflicto de una pareja. El incendio demandó la intervención de cuatro dotaciones de bomberos.