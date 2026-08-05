Una joven argentina de 30 años fue arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, en Estados Unidos.

La mujer, identificada como Iliana Noelí Lick, residía en esa ciudad trabajando como niñera y fue aprehendida el pasado 11 de julio mientras intentaba abordar un vuelo hacia Kansas City para presenciar un partido de la Selección argentina.

Antecedentes, empleo y campaña en GoFundMe

Según relataron sus allegados, la ciudadana oriunda de la provincia de Buenos Aires había ingresado al territorio estadounidense de forma legal en septiembre de 2024.

Al momento de la aprehensión, trabajaba al cuidado de tres niños menores de cinco años para dos familias locales y convivía con su pareja en la ciudad del estado de Pensilvania.

Ante esta situación, el entorno de Iliana Noelí Lick lanzó una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe para reunir los fondos necesarios que permitan solventar el patrocinio letrado, una eventual fianza y los costos logísticos del proceso.

La solicitud de donaciones precisa que la joven carece de antecedentes penales y que mantenía un estrecho vínculo afectivo con los menores bajo su cuidado.

La postura de la familia y el estado de la causa

El novio de la joven, Steven Melchiorre, aseguró en declaraciones a la cadena CBS News que la ciudadana bonaerense tenía en trámite una solicitud de regularización ante las autoridades correspondientes.

"Nunca faltó a una audiencia, nunca cometió ningún delito y nunca dejó de pagar los impuestos correspondientes. Resultó sorprendente que la arrestaran", afirmó sobre el accionar de las fuerzas federales de Estados Unidos.