Un control vehicular en la ruta nacional 14 abortó el ingreso de 290 celulares de contrabando al país. El operativo fue ejecutado por el personal policial del puesto de Control Vial Paso Cerrito.

Según se informó a Ahora, el procedimiento se desarrolló en la mañana de este miércoles en el acceso norte a la provincia, sobre la autovía José Gervasio Artigas. Durante el operativo se controló un vehículo Hyundai Santa Fe con patente brasileña en el que se movilizaban un hombre y una mujer también de esa nacionalidad, ambos mayores de edad.

Luego de controlar la documentación de los ocupantes y del vehículo, el personal policial, advirtió ciertos detalles y anomalías en la carrocería que levantaron sospechas sobre el posible ocultamiento de material sospechoso en la carrocería del vehículo.

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Producto de esta primera inspección, se mantuvo comunicación con el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de Analia Ramponi, y la Fiscalía Federal a cargo de Francisco Bernhardt, quienes autorizaron a iniciar un procedimiento amparado en el artículo 230 Bis del Código Procesal Penal de la Nación ante la sospecha razonable constatada en el operativo público de prevención y el posible ocultamiento de elementos constitutivos de un posible delito.

Con la presencia de los testigos, se inició la requisa vehicular, encontrándose elementos ocultos en distintas partes de la carrocería. Que en detalle se trataría de 290 celulares nuevos de diferentes marcas y modelos.

Según los primeros informes, el valor en el mercado de los celulares tienen un valor estimado de 65.000.000 pesos. En el marco de este procedimiento la Justicia Federal de Concordia, también dispuso el secuestro de vehículo, celulares personales y la correcta identificación de estas personas, las cuales quedarán supeditadas al avance de la causa judicial.

Fuente: Ahora