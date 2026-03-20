Personal del Comando Radioeléctrico intervino este jueves por la tarde en un procedimiento realizado en inmediaciones de Boulevard De León e Ituzaingó, en el marco de una causa por tentativa de robo y resistencia a la autoridad.

El hecho tuvo como damnificado a un hombre de 49 años, quien relató que mientras se encontraba en la vereda de su domicilio fue abordado por una pareja. Según su testimonio, el hombre extrajo de entre sus prendas un elemento similar a un arma blanca, lo que le generó temor y motivó que ingresara rápidamente a su vivienda para resguardarse.

A partir de las características físicas y de vestimenta aportadas por la víctima, efectivos policiales lograron localizar a los sospechosos en la zona de calle Bolivia al 200. Allí procedieron a la aprehensión de una mujer de 25 años y un hombre de 34.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron un destornillador, una trincheta y una hoja metálica cortante, elementos que guardarían relación con el hecho investigado.

Según se informó, ya en sede policial los aprehendidos se negaron a someterse al procedimiento de identificación correspondiente en la Sección Antecedentes Personales. En la causa interviene la autoridad judicial competente, que dispuso las actuaciones de rigor.