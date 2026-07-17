Un violento episodio empañó los festejos por el triunfo de la Selección Argentina en pleno centro de la capital entrerriana. Lo que comenzó como una celebración popular en la Plaza 1 de Mayo terminó con un hombre apuñalado en el abdomen y un detenido tras un rápido allanamiento realizado este jueves por el personal policial.

El presunto agresor, identificado como Rodrigo Facundo Rosarigo, de 30 años, fue arrestado bajo el cargo de Tentativa de Homicidio.

El incidente, se desencadenó el miércoles 15 de julio alrededor de las 20, en el sector de las calles Su Santidad Francisco y Urquiza, frente a la Catedral Metropolitana.

Según el testimonio de W.R.H. de 29 años, pareja de la víctima, ambos se encontraban festejando cuando pasó por el lugar su expareja, Rodrigo Rosarigo. Tras un cruce de señas provocativas, se inició una fuerte discusión.

La situación escaló rápidamente cuando la actual pareja de Rosarigo, identificada por los testigos como “P.T”, agredió a Herrera con una botella. En ese instante, Andrés Portillo de 38 años intervino para defender a su pareja y comenzó a pelearse físicamente con Rosarigo. En medio del tumulto y la confusión de la multitud, Portillo recibió una puñalada en la zona abdominal. Fue trasladado de urgencia en estado consciente al Hospital San Martín, donde debió ser intervenido quirúrgicamente.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el violento cruce no habría sido casual. Existía un fuerte conflicto previo entre ambos hombres: en el año 2017, Portillo estuvo involucrado en el homicidio de un amigo de Rosarigo. Por ese hecho, Portillo purgó una condena en la Unidad Penal N° 1, habiendo recuperado la libertad recién en 2024.

Tras el ataque, la fiscal de Delitos Complejos en turno, Sonia Vives, comisionó de inmediato a la División Homicidios de la Dirección General de Investigaciones Inteligencia Criminal (D.G.I.I.C.) para esclarecer el caso.

Producto de las tareas investigativas y los datos recabados en la escena, este jueves se dio cumplimiento a una orden de allanamiento en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Paul Harris y Pablo Lorenz, en la zona de la salida al Thompson.

Durante el procedimiento se arrestó a Rodrigo Facundo Rosarigo y se incautó telefonía celular, elemento que será peritado para sumar a la causa.

La causa penal quedó ahora bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de Valeria Vilchez, quien indagará al detenido en las próximas horas. En tanto, se aguarda la evolución médica de Portillo para que pueda brindar su declaración testimonial una vez que finalicen los efectos de la anestesia postquirúrgica.

Fuente: Ahora