Personal de la Comisaría Tercera atrapó al sospechoso que era intensamente buscado por el gravísimo hecho ocurrido este mediodía en las inmediaciones del Parque Gazzano, en Paraná.

El hombre, señalado por la comunidad como un sujeto mayor de edad en situación de calle, fue localizado tras un rápido operativo policial. La fiscal María Eugenia Schmitd intervino de inmediato y dispuso que el detenido sea trasladado de urgencia a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó formalmente alojado.

Los investigadores confirmaron que la hipótesis principal es el intento de retención con fines de abuso sexual, dado que el sospechoso no contaba con la fisonomía ni los recursos logísticos para un secuestro extorsivo. Con esta captura, la Justicia busca llevar tranquilidad a las familias de la zona este y a la comunidad educativa de la Escuela López Jordán.