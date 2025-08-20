En el domicilio allanado, las autoridades secuestraron computadoras, celulares y otros dispositivos utilizados para retransmitir partidos de fútbol nacionales e internacionales, así como eventos deportivos de alto perfil, incluyendo la Fórmula 1.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC) de San Isidro y contó con el apoyo de la Alianza Contra la Piratería Audiovisual (ALIANZA) y de LaLiga de España.

Puede interesarte

Según el expediente, “Al Angulo TV” operaba con al menos 14 dominios espejo que replicaban los contenidos robados y, recientemente, había lanzado un aplicativo para Android, aumentando significativamente la cantidad de visualizaciones y consolidándose como uno de los principales canales de distribución pirata en el país, junto con Magis TV.

El detenido había mostrado un comportamiento desafiante en redes sociales, donde recientemente celebró haber alcanzado los 100.000 seguidores, asegurando que “nadie podía atraparlo” y brindando declaraciones a medios de comunicación. No obstante, la investigación digital exhaustiva de la Fiscalía, con soporte técnico de la industria, permitió identificarlo como el único propietario y responsable de la operación masiva de piratería.

Puede interesarte

Este caso se enmarca en una estrategia más amplia de cooperación internacional contra la piratería, coordinada por ALIANZA y LaLiga, que incluye bloqueos dinámicos por DNS e IP, eliminación judicial de aplicaciones ilegales y la creación del primer “War Room” antipiratería en Argentina, que reunió a expertos judiciales, técnicos y representantes del sector audiovisual.

Además, se han establecido acuerdos con plataformas de comercio electrónico, como Mercado Libre, para reforzar la protección de derechos de propiedad intelectual. La operación representa un paso decisivo hacia la protección legal de contenidos deportivos y audiovisuales en América Latina.