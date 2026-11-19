Roberto Andrés Tribulatti, extitular del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) de Concordia, fue detenido en el marco de una causa por violencia de género. El procedimiento se realizó en inmediaciones de calle Pellegrini al 600, luego de que efectivos policiales lo localizaran cerca de su domicilio.

El hombre, de 54 años, tenía un pedido de captura y detención emitido por el Juzgado de Garantías, en el marco de una investigación que tramita la fiscal Evelina Espinosa.

La aprehensión estuvo a cargo de personal de la División Investigaciones. Tras concretarse el procedimiento y dar intervención a la fiscal, Tribulatti fue trasladado y alojado en una celda de la Jefatura Departamental de Policía.

Los antecedentes de la causa por violencia de género

Según informó Concordia Policiales, Tribulatti se desempeñó como coordinador departamental del Copnaf desde 2016 hasta enero de 2023, cuando fue apartado de sus funciones tras conocerse denuncias presentadas por su expareja.

Las acusaciones incluían presuntos episodios de violencia física, psicológica y verbal. En ese contexto, la Justicia había dispuesto medidas de restricción perimetral.

El exfuncionario permaneció al frente del organismo provincial durante aproximadamente siete años, hasta que las denuncias derivaron en su desplazamiento del cargo.

Allanamientos por otra investigación judicial

Por otra parte, en abril de 2025, la Justicia había ordenado allanamientos en el domicilio de Tribulatti y en propiedades vinculadas a su entorno familiar, ubicadas en Concordia y Puerto Yeruá.

Aquellos procedimientos se desarrollaron en el marco de una investigación encabezada por la fiscal Daniela Montangie, por presuntos delitos de amenazas y negociaciones incompatibles con la función pública.

Una de las líneas investigativas apuntaba al supuesto direccionamiento de ayudas económicas del Copnaf hacia una organización no gubernamental vinculada a familiares directos del exfuncionario durante su gestión.

Esa investigación constituía un expediente distinto de la causa por violencia de género que motivó su reciente detención.

Fuente: El Once