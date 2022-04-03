El caso del sujeto que se profugó luego de haber sido condenado por abuso de una menor, sumó este domingo un nuevo capítulo, luego de que se produjera la detención del padrastro de Néstor José Parada, quien será imputado por encubrimiento.

De acuerdo a lo confirmado a ElDia desde la Fiscalía actuante en la causa, el padrastro de Parada fue detenido en la mañana del domingo y puesto a disposición de la Justicia, que entre lunes o martes lo imputará por encubrimiento, dado que existen pruebas contundentes para vincularlo en la causa.

Como se recordará, Néstor José Parada, quien fuera encontrado culpable por un jurado popular y posteriormente condenado a la pena de 8 años y 4 meses de prisión efectiva, se dio a la fuga y permanece prófugo de la Justicia desde el 17 de marzo, cuando el Juez Arturo Dumón confirmó la condena por haber sido hallado culpable de abuso de una menor.

Los familiares de la menor abusada han realizado diferentes protestas pidiendo la inmediata detención de Parada, quien pese a haberse realizado varios allanamientos, no pudo ser localizado. La detención de su padrastro y su futura imputación por encubrimiento, podría derivar en nuevas actuaciones judiciales.