La Policía informó que oficiales de la Sección Comando Radioeléctrico intervinieron este martes, alrededor de las 15:00 horas, en un edificio ubicado sobre la avenida Luis N. Palma a raíz de un presunto hecho de tentativa de hurto y violación de domicilio.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un joven de 30 años, quien manifestó que estaba descansando en su departamento cuando escuchó ruidos que venían de la puerta de ingreso. Al advertir posteriormente que alguien manipulaba un bolso ubicado cerca de la salida, se levantó para verificar lo que ocurría y observó a un hombre de 59 años, quien habría ingresado utilizando una llave que el damnificado aseguró no haberle entregado.

Según lo manifestado, el individuo, portero del edificio, habría intentado llevarse un bolso que contenía dinero en efectivo y pertenencias personales. Ante esta situación, se procedió a su aprehensión y al secuestro de la llave.

Se dio intervención a la Fiscalía en turno, a cargo del Fiscal Auxiliar de Propiedad, y se realizaron las diligencias correspondientes en el lugar, con la participación de personal de la División Policía Científica.