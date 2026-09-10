Detuvieron a un adolescente de 16 años con cocaína durante un operativo en Concordia. El procedimiento se realizó durante la noche del miércoles en el barrio 708. El adolescente quedó detenido y es el primer menor alcanzado por la aplicación de la nueva Ley N° 27.801 de Régimen Penal Juvenil, según informó la Policía en Entre Ríos.

Durante un “operativo de saturación” realizado en el barrio 708, Sector B6, efectivos de la Sección Motorizada y de Cuerpo y Guardia observaron a dos adolescentes. Al advertir la presencia policial, uno de ellos arrojó varios envoltorios de nylon.

Ante esta situación intervino personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó una prueba de campo sobre la sustancia y confirmó que se trataba de cocaína.

Los efectivos secuestraron una piedra de cocaína, 42 dosis de la droga fraccionada y un teléfono celular.

Por disposición del fiscal de turno, el adolescente de 16 años quedó detenido y fue vinculado a una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En tanto, el otro adolescente, de 14 años, fue entregado a sus padres.

Fuente: Ahora