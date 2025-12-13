La Policía logró detener en la provincia de Buenos Aires al hombre acusado de protagonizar un violento ataque contra el propietario de un supermercado de Gualeguaychú, ocurrido el pasado 17 de julio. Se trata de un sujeto de 45 años, con un extenso prontuario, que permanecía prófugo desde el momento del hecho.

El ataque se produjo en el supermercado “Bambú”, ubicado en avenida Artigas 1875, cuando el agresor ingresó al local mediante escalamiento y, portando un arma blanca, atacó al dueño del comercio, quien sufrió heridas de gravedad.

Si bien el sospechoso había sido identificado en el marco de la investigación, no pudo ser localizado durante los allanamientos y operativos realizados en los días posteriores, motivo por el cual el Juzgado de Garantías Nº 2 dispuso su detención.

A partir de tareas de inteligencia, la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Gualeguaychú estableció que el hombre se había fugado hacia la provincia de Buenos Aires. En ese marco, se articuló un trabajo coordinado con distintas dependencias policiales bonaerenses para dar con su paradero.

Finalmente, este jueves, personal de la DDI Pergamino logró detener al acusado en un domicilio de esa ciudad. Tras la aprehensión, se dio intervención inmediata al magistrado interviniente, quien dispuso que el detenido permanezca alojado en la dependencia policial bonaerense, a la espera de la resolución judicial que determine su traslado a Gualeguaychú.

Desde la fuerza destacaron el trabajo conjunto entre las policías de Entre Ríos y Buenos Aires, que permitió concretar la captura del sospechoso y avanzar en el esclarecimiento de este grave hecho delictivo.