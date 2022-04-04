De acuerdo a información a la que accedió ElDia, en la tarde de este lunes en la ciudad mendocina de San Carlos fue detenido Néstor José Parada, quien se encontraba prófugo de la Justicia tras haber sido condenado a la pena de 8 años y 4 meses de prisión por violación de una menor, hija de una ex pareja.

Desde la Fiscalía se confirmó que Parada iba caminando por la calle al momento de ser detenido, quedando alojado en una dependencia de la Policía Mendocina. También se confirmó que viajará una delegación policial desde Gualeguaychú para su traslado a nuestra ciudad.

Cabe señalar que Parada se profugó al momento de ser hallado culpable en un juicio por jurados en una causa por abuso sexual con acceso carnal de una menor que es hija de su ex pareja. El jurado popular lo halló culpable y al momento de que el Juez Arturo Dumón confirmó la condena de 8 años y 4 meses de prisión efectiva, se dio a la fuga y no pudo ser encontrado pese a numerosos procedimientos que realizaron en su búsqueda.

También, en relación a la causa, el domingo fue detenido su padrastro, quien este lunes fue imputado con prisión preventiva del delito de encubrimiento.

De acuerdo a lo que pudo conocer ElDia, Néstor José Parada deberá cumplir la pena impuesta luego del juicio en el que fue hallado culpable, aunque también deberá afrontar otra causa por haberse profugado de la Justicia.