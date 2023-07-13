La semana pasada ocurrió un hecho polémico en donde un sujeto trató de secuestrar a una niña de seis años en la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Por este motivo, fue localizado y posteriormente detenido por autoridades del estado de Florida.

Por estas horas se informó que se trataría de Leonardo Venegas, hermano del futbolista entrerriano Marcos Senesi. Sería de la misma madre, pero de distinto padre. De eso se explicaría la diferencia de apellidos.

“Leonardo Venegas, fue criado durante su niñez y adolescencia en la ciudad de Concordia. Acá integró una banda con nosotros, él es tecladista y es conocido artísticamente como Ácido Mc, es hermano de distinto padre del jugador de fútbol profesional Marcos Senesi”, reconoció a Diario El Sol un amigo suyo.

Además, agregó cómo cayó esta noticia dentro del seno familiar: “La familia está destruida, está muy conmovida con la noticia. Incluso la abuela está muy mal por todo esto”.