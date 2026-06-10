Un hombre de 38 años fue detenido este martes de noche en Santa Ana, departamento Federación, en el norte de Entre Ríos, en el marco de un procedimiento interprovincial por una causa de abuso sexual iniciada años atrás en Santa Fe.

Según supo AHORA por fuentes del Ministerio de Seguridad santafesino, la medida fue dispuesta por la jueza de Rosario Marisol Usandizaga, quien ordenó la aprehensión del sospechoso y su posterior traslado a la provincia vecina.

El hombre residía y trabajaba en la localidad entrerriana y es oriundo de Santa Fe, provincia desde la cual se libró la orden de detención inmediata.

Para concretar el procedimiento, un grupo especial de la Policía de Santa Fe arribó a Santa Ana con un exhorto judicial interprovincial, mediante el cual se solicitaba la captura de la persona domiciliada en esa localidad.

La detención se realizó con colaboración de personal de la Policía de Entre Ríos y tuvo resultado positivo.

Luego de ser examinado por el médico policial e identificado en la Comisaría número 1 de Chajarí, el detenido fue trasladado en patrulleros santafesinos hacia esa provincia.

El operativo se concretó por directivas del fiscal de Villa Constitución, Ramiro Fernández.