Detuvieron a un ex viceintendente entrerriano acusado de trata de personas

También Spañoletti se desempeñó como delegado de los Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de Entre Ríos, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, durante el gobierno de Mauricio Macri (entre 2015 y 2019).

En el lugar, encontraron a cinco personas en situación infrahumana, de acuerdo a lo informado. En estos momentos, Spagnoletti está detenido e incomunicado, acusado de Trata de personas, en al delegación Chajarí, habiéndose secuestraron una suma de casi $200 mil.

Se trata de cinco personas oriunda de Montecarlo, en la provincia de Misiones. Los trabajadores se desempeñaban en tareas rurales, principalmente, de ganadería ovina. Silvio Pucheta, encargado de la Delegación de Trabajo de Chajarí, indicó que las personas rescatadas del establecimiento fueron trasladadas a Chajarí y en las próximas horas, serán derivados a la ciudad donde tienen su domicilio.

Tras la denuncia, Silvio Pucheta, dijo a El Once que "se hicieron cargo los efectivos de la Policía Federal, que en conjunto, comenzamos un allanamiento a las 18 del miércoles y terminamos este jueves a las 4 de la mañana", resaltó. De esa manera, "se constataron las deplorables condiciones en las que estaban viviendo y hacía tres días que no comían. Además, dormían en el suelo de una casilla. Otro de ellos, dormía sobre las matas de alfalfa que tenían para las ovejas y en un colectivo viejo. Realmente, muy lamentable la situación", describió Pucheta. (Fuentes: Chajarí al Dïa y El Once)