El lunes por la noche, en la sede de la Liga Departamental, se llevó a cabo una nueva reunión del fútbol mayor, en la cual se resolvió que, en Primera A, el Torneo Apertura llevará el nombre de “Eduardo Barbosa”, dirigente y actual presidente del Club Defensores del Oeste, en reconocimiento a su destacada trayectoria, compromiso y permanente acompañamiento al fútbol local.

Asimismo, se determinó que el Torneo Clausura homenajeará “Claudio ‘Lalo’ Romani”, delegado del Club Central Larroque, dirigente de extensa trayectoria y sostenida labor dentro del ámbito del fútbol liguista.