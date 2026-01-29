El capitán de Rosario Central, Ángel Di María, se expresó en redes sociales luego de los silbidos que recibió en la cancha de Racing y aseguró que “lo virtual no es lo real”.

“Fideo” protagonizó un incómodo momento cuando fue reemplazado en el triunfo 2-1 de Rosario Central ante Racing, ya que se fue en medio de una fuerte silbatina de los fanáticos de la “Academia”.

Luego de esta situación, su esposa, Jorgelina Cardoso, realizó una publicación en Instagram, en la que apuntó contra las imágenes difundidas, ya que “te muestran los silbidos al salir de la cancha, pero nadie te muestra los aplausos de la gente de Racing en el calentamiento”.

Además, se refirió a la situación que se vivió en el Torneo Clausura, cuando los jugadores de Estudiantes de La Plata le dieron la espalda a los de Rosario Central después de que la AFA inventara el título de Campeón de Liga de la noche a la mañana: “Te hablan de la mala onda de Estudiantes, pero nadie sabe la cantidad de ‘Pinchas’ que te dijeron ‘no somos todos iguales, te amamos crack’”.

Y sentenció: “Muchos medios solo quieren generar odio, la única verdad es la que vivís en la calle, la que nadie muestra, la que nadie ve, lo virtual no es lo real”.

Ante esta publicación, la respuesta de Di María fue contundente: “Lo virtual no es lo real. La realidad está en la calle. En Rosario, en Buenos Aires, en donde estemos siempre recibimos cariño de la gente. Y es lo único que siempre nos importó. Te amo mucho. Gracias por estar ahí siempre. Por bancarme en todo momento. Que tiren, que cada día somos más fuertes”.

Pese a los silbidos de los hinchas de Racing, Di María tuvo una muy buena actuación, ya que se destacó con un golazo para abrir el marcador y fue clave en la jugada del segundo gol.

Fuente: Noticias Argentinas