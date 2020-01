Di María: "siempre quiero estar en la Selección, para mí es lo máximo"

"Estoy siempre pendiente de una convocatoria. Siempre lo dije, la Selección para mí es lo máximo. Mis ganas de estar ahí hicieron que esté durante 11 años. Tengo ilusión y mis ganas de estar en la Copa América, quizá sea la última. Seguiré trabajando, demostrando que estoy en un gran nivel en un gran equipo. Creo que no hay otra manera de poder demostrar que uno quiere estar ahí. Uno tiene que estar lo mejor posible en el club. Creo que estoy en un gran momento. Después, es decisión suya si estoy o no. No he tenido la posibilidad de estar. Lo entiendo por un lado, pero seguiré chocando por la pared hasta poder volver", afirmó el futbolista en TyC Sports.

Por otra parte, se refirió al nivel de la camada de las tres finales (Mundial 2014 y Copas América 2015 y 2016: "En la Selección, un intenta hacer lo mismo que en el club. Es obvio que es diferente, entrenás poco con los compañeros, estás poco tiempo. Desde el 2014, 2105 y 2016, las etapas de las tres finales, siempre se mantuvieron los mismos jugadores, cuando mejor estábamos. Jugábamos siempre los mismos y al final te terminás conociendo. Eso te ayuda muchísimo. Es lo que uno siempre dice. En el club, jugás siempre con los mismos, el 11 titular es siempre igual. Uno intenta hacer lo mismo. Después, es difícil. Son pocos partidos. Está la crítica y está perfecto. Una Copa América son 6 partidos, es poco".