Desde 2023, cada 26 de marzo se conmemora en Gualeguaychú el Dia de el/la Chaná y de la preservación de la cultura Chaná. La fecha se estableció por medio de la Ordenanza nº12.840/2023, y detrás de su cumplimiento y difusión está el Comité “Opatimá”. Este comité, - que reúne a educadores, artistas, antropólogos y promotores de la cultura Chaná- lanzó una invitación a todos los gualeguaychuenses a celebrar y visibilizar este día con una jornada abierta de reflexión y debate sobre la Ordenanza acompañado por una puesta escénica de Arte y Memoria indígena.



La actividad tendrá lugar en el Teatro del Puerto entre las 17:30 y las 19:30 horas. En paralelo esa misma tarde, la artista local Victoria Frigo realizará una pintura mural en vivo en la Plaza Almeida (ex-Plaza Colón). A las 17:30 comenzará la jornada de reflexión y articulación para el desarrollo de la mencionada Ordenanza, que busca de preservación y difusión de la cultura Chaná en Gualeguaychú. Habrá un balance a 3 años de su firma y se hará una proyección. Le seguirá a las 18:40, una instancia llamada “Abuelos Cuenta Cuentos”, que luego dará paso al cierre musical a cargo de Ñancay Dúo.







El evento es acompañado por la Subsecretaría de Cultura, Juventudes y Deporte. Para esta ocasión, se recibió adhesiones de Arqueoterra Coop. Ltda., del Museo Almeida y de Aves Gualeguaychú. Asimismo, se percibió un acompañamiento de materiales de pintura de Del Centro Pinturerías.



Sobre la Ordenanza



En el año 2023 un grupo de estudiantes guiados por la docente Prof. Marta Noelia Echeverría presentaron por la banca 14 un proyecto de ordenanza para visibilizar la cultura Chaná en la ciudad. El Honorable Concejo Deliberante de San José de Gualeguaychú, mediante la Ordenanza Municipal N° 12840/2023 EXPTE.7469/2023 aprobó el día 26 de marzo como el dia de la “Conmemoración el/la chaná y la preservación de la cultura Chaná de en Gualeguaychú”. El compromiso asumido garantizaba la realización de todas las acciones necesarias para llevar a cabo el objetivo de la ordenanza.

A casi tres años de su sanción por unanimidad, el Comité “Opatimá”, conformado por la sociedad civil organizada (integrado por docentes, especialistas en ciencias antropológicas y promotores de la cultura Chaná en Gualeguaychú) realiza un necesario balance de las acciones que encabezó y del acompañamiento recibido.

Desde el 2024, Opatimá (que significa pueblo en lengua chaná) tomó la tarea de organizar Jornadas y Actos en fechas de importancia indígena. A los 26 de marzo se integraron eventos en las fechas del 19 de abril (día del indígena americano) y del 11 de octubre (último día de libertad de los pueblos indígenas del Abya Yala) y fueron acompañadas institucionalmente por el Museo de Ciencias Naturales y Arqueología “Prof. Manuel S. Almeida”, la cooperativa de trabajo Arqueoterra Ltda., la cooperativa de trabajo La Táfila Ltda., Sinergia, espacio cultural comunitario, Pinturería Colourshop y la Secretaría de Cultura, Juventudes y Deporte de la Municipalidad de Gualeguaychú.

