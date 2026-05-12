En este marco, desde el Hospital Centenario destacaron la labor del equipo de fonoaudiólogas que se desempeñan en la institución, brindando un servicio fundamental para la comunidad.

Desde el servicio señalaron que en el hospital se desarrollan dos de las principales áreas de la fonoaudiología: lenguaje y audiología. En relación al área de lenguaje, se llevan adelante tratamientos destinados a niños de entre 0 y 12 años, mientras que en audiología se realizan distintos estudios en el marco del Programa Nacional de Prevención de Hipoacusia.

En ese sentido, explicaron que a los bebés recién nacidos en el hospital se les efectúan evaluaciones, diagnósticos y tratamientos correspondientes para la detección temprana de trastornos auditivos. Además, se realizan audiometrías para ingresos escolares, tanto a niños como a adultos.

Entre los estudios que se llevan adelante en el servicio se encuentran audiometrías, impedanciometrías, ABR y potenciales evocados auditivos.

Asimismo, el servicio trabaja de manera articulada con otras especialidades médicas, recibiendo derivaciones desde neurología, psicopedagogía, psicología, pediatría y otorrinolaringología.

Los pacientes pueden acceder a los turnos mediante derivación profesional y a través de la turnera general del hospital.