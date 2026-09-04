Cada 4 de septiembre se celebra el Día Nacional de la Historieta Argentina, fecha que recuerda la aparición, en 1957, del primer número de Hora Cero Semanal, publicación vinculada con Héctor Germán Oesterheld en cuyas páginas comenzó a publicarse El Eternauta, con dibujos de Francisco Solano López. La conmemoración fue instituida oficialmente mediante la Ley Nacional N.º 26.652.

La historieta combina palabra e imagen para construir relatos a través de viñetas, personajes, diálogos y secuencias. Sin embargo, antes de su consolidación como género, revistas y periódicos argentinos ya experimentaban con caricaturas, ilustraciones humorísticas y diferentes formas de narración visual.

Entre las publicaciones fundamentales de ese proceso se encuentra Caras y Caretas. Fundada en Buenos Aires en 1898 y dirigida durante sus primeros años por José S. Álvarez, Fray Mocho, la revista integró periodismo, literatura, fotografía, caricatura e ilustración, convirtiéndose en una referencia de la cultura gráfica argentina.

Aunque Fray Mocho falleció en 1903 y no llegó a conocer las historietas que posteriormente aparecerían en sus páginas, la publicación continuó transformándose e incorporando nuevos recursos visuales y narrativos.

En 1912 comenzaron a publicarse en Caras y Caretas “Las aventuras de Viruta y Chicharrón”. La primera aparición localizada corresponde al número 708, del 27 de abril de ese año. La serie presentaba personajes permanentes, acciones organizadas en viñetas sucesivas y diálogos mediante globos. Sus protagonistas provenían originalmente de una tira estadounidense, pero alcanzaron una importante difusión entre los lectores argentinos y sus aventuras fueron luego continuadas por dibujantes locales.

Un año después, en 1913, apareció en la misma revista Don Goyo Sarrasqueta, creado por Manuel Redondo y reconocido como el primer personaje estable de creación argentina dentro de la historieta nacional. En la página titulada “Sarrasqueta, conquistador”, el relato se construye mediante una sucesión de escenas acompañadas por textos ubicados debajo de cada imagen. A diferencia de Viruta y Chicharrón, no utiliza globos de diálogo, aunque la combinación entre imágenes y palabras permite seguir las acciones y comprender el desenlace humorístico.

Estas piezas muestran que la historieta no adoptó desde sus comienzos una única forma. Los globos, los textos al pie y la sucesión de escenas fueron algunos de los recursos utilizados para integrar lo escrito y lo visual.

Esa capacidad de narrar mediante imágenes también estuvo presente en la prensa local. Una página de El Diario de Gualeguaychú, correspondiente al 19 de enero de 1943, presenta cuatro ilustraciones consecutivas acompañadas por una explicación general. Las escenas fueron utilizadas para informar sobre un acontecimiento relacionado con la Segunda Guerra Mundial.

En este caso no se trata propiamente de una historieta, sino de una forma de periodismo gráfico que emplea algunos de sus recursos: divide la información en cuadros, ordena visualmente los hechos y combina ilustraciones con un texto explicativo. La página pertenece a uno de los periódicos digitalizados y resguardados por el Centro Documental Gualeguaychú.

El diálogo entre estos documentos permite observar distintas maneras de utilizar las imágenes para comunicar. Mientras Viruta y Chicharrón incorpora globos y personajes continuados, Sarrasqueta construye el humor mediante escenas y textos al pie, y El Diario utiliza una secuencia ilustrada con finalidad informativa.

Los ejemplares de Caras y Caretas conservados por el Museo Casa Natal de Fray Mocho y los periódicos locales preservados por el Centro Documental Gualeguaychú constituyen testimonios de las formas en que distintas generaciones leyeron, se informaron y se entretuvieron. Su conservación permite conocer las transformaciones de la prensa y de la narración gráfica a lo largo del tiempo.