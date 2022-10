Danilo Bertoni, que fue uno de los conductores del acto del Día de la Lealtad llevado a cabo frente a la sede del PJ local, expresó que “había mucho tiempo que no veía un 17 de octubre tan festivo, con tanta mística y con tanta alegría. Ver a los compañeros y compañeras, a las organizaciones sociales, los gremios y a muchos peronistas de años, fue muy gratificante. Me volví muy feliz a mi casa. Yo vengo de una familia muy peronista y recuerdo ver a mis padres ponerse la mejor ropa que tenían para celebrar el 17 de octubre y reivindicar el movimiento peronista”.

Bertoni expresó que “tenemos que reconocer la situación compleja en que estamos viviendo los argentinos. Pero los que formamos parte del gobierno que conduce Martín Piaggio, tenemos que seguir trabajando día a día para poder mejorar las condiciones de vida de la gente. El contexto no es favorable, claramente, eso se ve a diario, pero la mejor forma que tenemos para seguir siendo la mejor opción electoral para los vecinos, es trabajar a diario para eso”.

Sobre una posible candidatura del intendente Piaggio a la gobernación y el respaldo de figuras del PJ como las de Julio Solanas, que estuvo presente en el acto, Bertoni indicó que “la mejor forma que tenemos de llegarle al vecino es hablar con ellos, mirarlos a la cara y presentarles las obras que se han realizado en la ciudad, Gualeguaychú se ha transformado en otra ciudad con el gobierno de Martín Piaggio. Y el respaldo de figuras del PJ como Julio Solanas no es de ahora, sino que ha venido muchas veces a nuestra sede departamental. Hemos recibido adhesiones y salutaciones de muchos compañeros y compañeras que fueron invitados por el intendente y no pudieron venir. La presencia de Solanas es un claro respaldo a la gestión de Piaggio, de hecho el propio Solanas lo manifestó remarcando a Piaggio como el mejor intendente que ha tenido la ciudad”.

Sobre las ausencias de figuras importantes del PJ, el funcionario sostuvo que “yo no podría decir por qué no estuvo Juan José Bahillo en el acto, seguramente tendrá funciones en su cargo a nivel nacional, tiene responsabilidades que cumplir y seguramente ese habrá sido el motivo por el cual no estuvo presente. Yo creo que los debates del PJ se deben dar en la casa partidaria y puertas para adentro, tenemos que mostrar madurez y unidad para poder salir adelante y dirimir algunas cuestiones internas que puedan surgir. Honestamente, no puedo decirte quien estaba y quien no, si les puedo decir que hacía mucho tiempo que no se veía un clima como el que vivió en el acto del lunes”.

Por su parte, la viceindententa Lorena Arrozogaray indicó que “fue un encuentro muy emotivo, hubo muchas organizaciones políticas y fue muy lindo volvernos a encontrar y nos invita a pensar en lo que viene en 2023”.

Sobre las ausencias de figuras importantes del PJ, la viceintendenta sostuvo que “no me sorprenden las ausencias, creo que al tener la posibilidad de tener un solo acto, con una convocatoria amplia a todos los espacios que conformamos el PJ. Es momento de sortear esas diferencias y la convocatoria de anoche fue sumamente importante. Prefiero destacar a los que estuvieron presentes, que entendieron que tenemos que estar unidos pese a las diferencias que puedan existir y respaldaron nuestro proyecto político”.

Sobre la realidad del país, con las complicaciones económicas que ha tenido el gobierno encabezado por Alberto Fernández y una mirada hacia el futuro, Arrozogaray expresó que “no me parece utópico pedirle esperanza al gente, porque la realidad de nuestra ciudad no indica que estamos trabajando a futuro. Hay una realidad de empresas que van a generar mayores fuentes de empleo en Gualeguaychú, notamos que el comercio local ha crecido su caudal de venta con la apertura del as fronteras y con el ingreso de ciudadanos uruguayos que han elegido Gualeguaychú para hacer sus compras y darle otro movimiento a la ciudad. Todos los prestadores de turismo nos remarcan la importante de la implementación del programa Turismo 365 ha servido para reactivar la economía local. Son datos concretos que nos invitan a tener esperanza a futuro, sin negar que hay situaciones críticas y que hay familias a las que les cuesta llegar a fin de mes”.