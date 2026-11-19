Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual en la Infancia y Adolescencia, una fecha que pone de relieve la responsabilidad de las personas adultas, las instituciones y el Estado en la protección de niños y adolescentes.

En este marco, el Área de Niñez, Adolescencia y Familia (ANAF) sostiene distintas iniciativas destinadas a promover sus derechos y generar espacios de escucha y acompañamiento.

La prevención del abuso sexual requiere que niños y adolescentes cuenten con personas adultas de confianza a quienes recurrir, que sus inquietudes sean tomadas en serio y que existan mecanismos de protección ante posibles situaciones de vulneración de derechos. Escuchar sin juzgar, respetar sus tiempos y actuar frente a señales de alerta son responsabilidades que corresponden a las personas adultas.

En este sentido, ANAF desarrolla propuestas que permiten mantener un contacto cercano con las infancias y adolescencias, favorecer su participación y ofrecer ámbitos donde puedan expresarse con libertad.

Una de ellas es “Sentir en voz alta”, un espacio de escucha grupal destinado a adolescentes a partir de los 12 años. Los encuentros se realizan todos los lunes, a las 18.30 horas, en Gervasio Méndez 1104. Allí, los participantes pueden compartir sus experiencias, expresar inquietudes y conversar sobre situaciones que atraviesan en su vida cotidiana.

También se lleva adelante “Derechos en Vivo”, una propuesta de streaming realizada con y para adolescentes, que se desarrolla los martes y jueves. La iniciativa les permite abordar temas de su interés, intercambiar opiniones y participar activamente en conversaciones vinculadas con sus experiencias y derechos.

Por su parte, “Crecer Jugando” está destinado a las infancias y se realiza todos los sábados, a las 17 horas, en el Polideportivo Norte. Mediante actividades recreativas, se promueve el ejercicio de derechos y se ofrecen oportunidades para compartir con otros niños en un entorno de cuidado.

Si bien estas propuestas no constituyen dispositivos específicos de atención del abuso sexual, contribuyen a generar vínculos de confianza y espacios de participación que forman parte de una política más amplia de protección de derechos.

Asimismo, desde ANAF se brinda orientación y acompañamiento a familias e instituciones ante situaciones de vulneración de derechos, mediante intervenciones que buscan garantizar la protección de niños y adolescentes y la articulación con los organismos correspondientes.

La prevención también implica reconocer que el abuso sexual puede producirse en ámbitos cotidianos y que no siempre existen señales evidentes. Por eso, resulta fundamental que las personas adultas estén disponibles para escuchar, no minimicen los relatos y recurran a los organismos competentes cuando exista una sospecha o una situación que requiera intervención.

Ante una revelación de abuso, es importante escuchar sin cuestionar el relato, evitar interrogatorios reiterados y buscar acompañamiento especializado. La responsabilidad de prevenir, detectar y actuar frente a estas situaciones nunca debe recaer sobre los niños o adolescentes.

Para consultas, orientación o acompañamiento, las familias e instituciones pueden comunicarse con el Área de Niñez, Adolescencia y Familia (ANAF) al teléfono 3446 251041, escribir al correo electrónico [email protected] o acercarse a su sede, ubicada en Gervasio Méndez 1104.