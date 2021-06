Día del Bioquímico: "tenemos uno de los laboratorios más completos de la región"

La Bioquímica Leticia Siri y jefa de laboratorio, en referencia al 15 de junio, manifestó: “el día del bioquímico se conmemora por el creador de la carrera de bioquímica en la Universidad de Buenos Aires. Es el aniversario del nacimiento de Juan Antonio Sánchez, quien fue el que separó la carrera de bioquímica de la de farmacia y pasó a tener incumbencia propia. Los médicos también hacían análisis pero cuando se aprobó la carrera de bioquímica, este título tiene pasó a tener su propia incumbencias y currícula".

Y agregó que “nadie más está habilitado para hacer análisis clínico que el profesional bioquímico. Si otro profesional quiera hacer análisis clínicos, un médico o un biólogo, tiene que renunciar a su matrícula de médico y a su matrícula de biólogo, y lograr que lo matriculen para análisis clínicos. Esto es en este país, por eso se festeja el Día del Bioquímico, en honor a este bioquímico qué le dio un empuje a la carrera”.

El laboratorio central

Sobre el trabajo del laboratorio central en este contexto de pandemia, explicaron que no se ha modificado demasiado ya que siguen llegando las muestras de las ciudades vecinas. “El laboratorio del Hospital es como el laboratorio de cabecera de la región sanitaria 4. Es un laboratorio de complejidad entre mediana y alta, se hacen muchas cosas de alta complejidad y se derivan de las localidades vecinas hacia este laboratorio. Está dividido en áreas, esta es el área de química clínica y después tenemos hematología y microbiología”, detalló Siri.

Además precisó que las extracciones se realizan por la mañana y son los extraccionistas los que se ocupan de la parte pre analítica, “y cuando viene el bioquímico se aboca a lo que es estrictamente el trabajo del bioquímico, que es validación de resultados, interpretación, comunicación de valores críticos y todo lo que tenga que ver con esto que Sánchez estímulo desde la profesión bioquímica. Que no sea, nada más, que un señor atrás de los tubos ensayó. El rol del bioquímico en el hospital es muy superior a ser un mero emisor de resultados, detrás de cada resultado hay un paciente y se analiza como tal”.

“El 70% de los diagnósticos se basan en resultado de laboratorio, es decir es fundamental en el sistema. Es una herramienta de apoyo al médico pero con alta injerencia en lo que el médico llegará a diagnosticar”, añadió.

En referencia al control de calidad del laboratorio, explicó que “está sumamente controlado, con control de calidad externo e interno, o sea que los resultados son sumamente confiables, como en cualquier otro laboratorio, porque el control de calidad externo abarca a todos los laboratorios entonces uno se para con los demás y por eso podemos garantizar que los resultados son muy buenos”.

“Este laboratorio, junto con el de guardia, me animo a decir que en la región es el más completo, incluyendo los laboratorios privados”, remarcó por su parte el Bioquímico Emiliano Tommasi.

“El laboratorio se va ajustando a la demanda de los médicos. Estamos en constante crecimiento, no sólo en cuanto a número de pacientes, sino en cuanto a número de pruebas que se realizan. Aparecen residencias, aparecen médicos nuevos y todo esto hace que uno tenga que ofrecer más cosas porque tienes que ver con que los chicos nuevos tienen más inquietudes, con que el mercado todos los días ofrece pruebas nuevas; digamos que la demanda hace que la oferta de laboratorio aumente”, completó Siri.

Por su parte, el Bioquímico Tomás Bobbet contó que “un control de calidad significa que te mandan una muestra de sangre que uno no sabe qué es, haces los análisis y las mandas de nuevo. Luego te avisan si lo hiciste mal o lo hiciste bien, ellos saben lo que es y uno no. Es ciego. Hay control de calidad en hematología y en bacteriología”.

Asimismo detallaron que el laboratorio está automatizado y bien equipado. Todo está informatizado y los resultados pasan directamente a la historia clínica, y a la vez que se determinan que está todo bien, lo ve el médico en la sala o de donde esté.

“La pandemia puso mucho de manifiesto lo que es informática. Todos los laboratorios privados y públicos tuvieron que aggiornarse, modificar su sistema, todo va por internet. Los centros de salud pueden ver todo de manera online”, describió Tommasi.

“Todos los periféricos que mandan las muestras al laboratorio, las cargan y hacen una derivación virtual, y después ven todos los resultados online”, precisaron.

Los profesionales de la bioquímica

“Somos pocos bioquímicos, diez en total. No hay residencia bioquímica, esa es una asignatura pendiente. Ahora está la carrera de bioquímica, que el año que viene van a salir los primeros egresados. Los estamos esperando ya que hacen mucha falta”, especificó Siri.

Y agregó: “en este momento de pandemia hay demasiado trabajo para los bioquímicos, debemos recalcar que el diagnóstico del covid parte de un análisis bioquímico. A nivel ciudad y nacional no hay bioquímicos, están todos ocupados porque se necesitan de guardia, porque las salas de covid rebalsan. Esto de la carrera de bioquímica en la ciudad, es bienvenido”, valoró.

“Acá además los bioquímicos participan de los programas especiales, es lo que ocurre en la función pública, que no se ve tanto en el privado. El laboratorio participa del programa de Chagas, del programa de celiaquía. Hay mucha interacción desde otro ámbito, fuera del laboratorio y con los médicos”, destacó.

Asimismo, el bioquímico Raúl Rebagliati dijo que “mucha gente no lo sabe, y va a un privado porque piensan que la aparatología y la tecnología que tienen es superior, pero no saben la complejidad que tiene este laboratorio, no sólo ahora que tenemos la parte de molecular que antes se derivaba y ahora la estamos haciendo acá, sino la aparatología que tiene cada uno de los servicios y los sectores”.

“La parte de biología molecular hoy está para PCR solamente, pero eso puede llegar a desarrollarse y se puede llegar a hacer ADN, en cuanto pase esta pandemia y se empiece a desarrollar toda esa parte”, agregó.

El trabajo en pandemia

En el Hospital se divide el Laboratorio de Guardia y el Laboratorio Central. En este último se lleva a cabo todo lo relacionado con la rutina de mediana y alta complejidad, hormonas, todo lo que es bacteriología, de pacientes externos.

“De pacientes internados se ocupa laboratorio de guardia, que es lo que requiere urgencia. En pandemia, toda la parte del hospital que es Covid, lo maneja prácticamente laboratorio de Guardia. Y lo que está en el Bicentenario, esos internados, lo resolvemos acá, siempre y cuando no sea una urgencia”, especificó Tommasi.

Y destacó que “al principio de la pandemia tuvimos un poco suspendidos los controles de rutina, diabéticos y oncológicos, pero fue por poco tiempo, habrá sido un mes hasta que nos acomodamos y siguieron los controles. De esto hace un año y desde ahí que venimos trabajando a full, cada día hay más trabajo”, remarcó.

Por último, cabe destacar que desde abril de este año en nuestro Hospital los test por PCR realizados a pacientes sospechosos de coronavirus del departamento Gualeguaychú e Islas del Ibicuy son analizados en el laboratorio bioquímico del efector de la ciudad.