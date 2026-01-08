El Día del Gauchito Gil se celebra este jueves 8 de enero donde miles de devotos aguardan a los diversos actos religiosos y culturales en conmemoración de la muerte del gaucho Antonio Mamerto Gil Núñez.

Como ocurre todos los años, hubo largas filas de fieles y micros a la espera de ingresar a Mercedes, provincia de Corrientes, para rendirle honor, agradecerle y pedirle favores al santo popular más reconocido del país.

No se trata del único punto del país que le rendirá homenaje. En Chaco, Formosa y Misiones también se espera que miles de fieles repliquen las celebraciones.

Homenajes en Entre Ríos

En nuestra provincia, devotos seguidores del Gauchito Gil se reunieron este jueves en el santuario ubicado en el acceso Norte de Paraná para conmemorar un nuevo aniversario del fallecimiento del denominado “santo popular”. El lugar volvió a convertirse en un punto de encuentro para fieles que, como cada año, se acercaron a rendir homenaje y agradecer favores recibidos.

En la capital entrerriana, el santuario del Gauchito Gil se encuentra sobre avenida Uranga, en cercanías de la Circunvalación. Desde horas de la madrugada, comenzaron a llegar personas con velas, cintas rojas, imágenes y ofrendas, en una jornada marcada por la fe y la devoción popular.



La encargada del santuario, Susana Lescano, explicó el significado de la fecha. “Hoy es 8 de enero, día de la muerte del Gauchito Gil, donde los fieles nos congregamos a venerar a nuestro santo, porque a pesar de que no es santo, para nosotros es como un santito”, expresó en diálogo con el medio paranaense ElOnce .



Quién fue el Gauchito Gil

Antonio Mamerto Gil Núñez nació el 12 de agosto de 1847. Durante años fue peón rural, pero en su juventud fue reclutado para servir en la Guerra de la Triple Alianza y las milicias que se oponían a los federales.

La leyenda dice que en medio del conflicto el Dios guaraní, Ñandeyara, se le apareció en un sueño y le advirtió: “No quieras derramar sangre de tus semejantes”.

