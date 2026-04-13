En este día especial para los kinesiólogos, desde el Hospital Centenario destacaron el rol que cumplen en la institución los Lic. José Damián Etchegoyen, María Belén Almada, Agustina Centurión, Florencia Villagra, Bárbara Melina Gómez, María Magdalena Lema, Consuelo Mercedes Alvarado, Nahuel Dargains, Augusto Aprea Rudella, Javier Alfredo Córdoba y María Paula Mosto.

Recordemos que los consultorios de Kinesiología están ubicados en el Pabellón Nº3 del nuevo edificio del Hospital, y funcionan de lunes a viernes de 6 a 16 hs.

El servicio de Kinesiología y Rehabilitación está compuesto por un área muy amplia y equipada, formada por 6 consultorios externos y un gimnasio de rehabilitación, que cuentan con espacios cómodos y con baños aptos para personas con discapacidad, garantizando la inclusión de todos.

Este servicio ha crecido mucho durante los últimos años, teniendo una gran demanda de pacientes, distribuidas entre internación y rehabilitación ambulatoria.

Vale resaltar que los kinesiólogos cumplen diversas funciones dentro del hospital, en el área de kinesiología general los profesionales atienden pacientes derivados de diferentes especialidades médicas, como ortopedia y traumatología, clínica médica, reumatología, neumonología, pediatría, neurología y cirugía; los mismos son tratados en consultorios externos.

Además, brindan prestaciones individuales y específicas en pacientes que requieren rehabilitación neurológica en todas las edades, reeducación postural, tratamiento para trastornos temporomandibulares, drenaje linfático manual, kinefilaxia y estimulación temprana.

También realizan rehabilitación respiratoria y motora de aquellos pacientes que se encuentran en las diferentes salas de internación, en el área de terapia intensiva polivalente y respiratoria; y además el servicio realiza actividades educativas, para alumnos de la UNER que realizan sus prácticas finales obligatorias.