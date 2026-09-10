Este jueves tuvo lugar el acto oficial por el Día del Maestro, una jornada que reunió a autoridades, instituciones educativas, estudiantes y docentes en un homenaje a Domingo Faustino Sarmiento y, especialmente, a quienes finalizaron su trayectoria laboral entre agosto de 2025 y agosto de 2026.

El acto, organizado por el área de Protocolo y Ceremonial municipal, a cargo de Silvia Videla, contó con la presencia del intendente Mauricio Davico; la viceintendente Julieta Carrazza; la directora Departamental de Escuelas, Marta Irazábal de Landó; autoridades provinciales y locales; representantes de instituciones civiles, judiciales, militares y de seguridad; directivos, docentes y estudiantes de establecimientos educativos de la ciudad.

Davico remarcó el compromiso que supone asumir diariamente la responsabilidad de educar y agradeció a quienes eligieron la docencia como vocación. “Hay una piedra fundamental que la generan ustedes, que es la educación”, afirmó, al tiempo que reconoció el trabajo realizado a lo largo de sus carreras.



La primera parte de la ceremonia estuvo dedicada a la conmemoración del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, ocurrido el 11 de septiembre de 1888. Las banderas de ceremonia de distintas instituciones educativas acompañaron el acto, mientras que alumnos de la Escuela N.º 20 Domingo Faustino Sarmiento realizaron una ofrenda floral en homenaje al educador sanjuanino.





También tomó la palabra la directora Departamental de Escuelas, Marta Irazábal de Landó, quien puso en valor la vocación docente y el trabajo cotidiano que se desarrolla dentro de las aulas. En su mensaje señaló que enseñar implica acompañar los procesos de cada estudiante, despertar la curiosidad, abrir nuevas posibilidades y contribuir a la construcción de su futuro.

La segunda parte de la ceremonia estuvo destinada al reconocimiento de los maestros que accedieron a la jubilación durante el último año, como una forma de agradecer los años dedicados a la enseñanza y el aporte realizado a generaciones de estudiantes de Gualeguaychú.

Como parte del reconocimiento, Davico, Carrazza, Irazábal de Landó y la responsable del Área de Educación, Bertha Mabel Baldi, realizaron la entrega de presentes a los docentes jubilados. Cada obsequio incluyó una manzana como símbolo tradicional asociado a la educación y al agradecimiento hacia quienes ejercen la enseñanza.

La ceremonia finalizó con un homenaje artístico a cargo de Ornella Taffarell junto a alumnos de la Escuela N.º 31 República Oriental del Uruguay, cerrando una jornada dedicada a reconocer la tarea de quienes hicieron de la educación su profesión y dejaron su huella en las aulas de Gualeguaychú.