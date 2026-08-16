Salvo por el poco movimiento comercial registrado durante el sábado en las dos jugueterías más grandes de la ciudad, el resto de los comercios que ofrecen productos para chicos volvió a encontrarse con una fecha comercial que no logró mover el amperímetro. El resultado refleja, una vez más, el impacto de una crisis económica que parece no encontrar todavía un punto de inflexión.

La fuerte retracción del consumo y la dificultad de las familias para destinar dinero a gastos que no sean estrictamente necesarios hizo que una fecha tradicionalmente asociada a los regalos para los chicos pase desapercibida.

El testimonio de distintos comerciantes de la ciudad que recabó Ahora ElDía permite dimensionar lo ocurrido durante el fin de semana. Y aunque cada rubro tiene su propia realidad, el denominador común fue el mismo: el movimiento estuvo por debajo de lo esperado.

Sergio, un comerciante de una reconocida librería y juguetería de la ciudad, tras una semana muy tranquila esperaba que el sábado por la mañana comenzara el movimiento fuerte, ya que muchos compradores suelen dejar los regalos para último momento. Pero la realidad fue otra.

“Pensé que la mañana de este sábado íbamos a estar con mucho trabajo, pero no fue así, recién a partir del mediodía empezó a verse algo de gente y un poquito más por la tarde”, contó el comerciante al describir una jornada que terminó siendo mucho más quieta de lo previsto.

“Fue mucho peor que otros años, menos ventas que el año pasado que ya había sido flojo”, comentó.

Uno de los datos que más llama la atención es que el negocio cuenta con juguetes para distintos presupuestos. No se trata solamente de productos de alto valor que puedan quedar fuera del alcance de las familias. Hay alternativas económicas, juguetes de precios accesibles desde los $5.000, opciones para quienes necesitan hacer un regalo sin realizar un gasto demasiado grande. Sin embargo, ni siquiera esos productos lograron generar el movimiento esperado.

El dato resulta significativo porque muestra que el problema no parece estar únicamente relacionado con el precio de determinados productos, sino con una retracción general de las familias a la hora de gastar.

La situación se vuelve todavía más preocupante para el comercio cuando una fecha que históricamente genera un movimiento extraordinario no consigue siquiera impulsar las ventas de los productos más económicos.

“Fue como un fin de semana común, no sé si la gente se enteró que era el Día del Niño, o si no hay ánimos de festejar”, resumió.

Desde otro rubro vinculado directamente con el público infantil, José, responsable de una tienda de ropa ubicada sobre la calle 25 de Mayo, también describió un escenario de ventas prácticamente nulas.

Para el comerciante, el fin de semana tuvo un comportamiento que se pareció mucho más al de cualquier otro fin de semana del año que al de una fecha comercial especial.

“Vendimos algo por un cumpleaños, pero por el Día del Niño nada. De hecho, hicimos varias tarjetitas con moño y ahí nos quedaron nomas”, graficó, y coincidió que la fecha no movió el amperímetro: “fue una semana completamente normal, con poco movimiento, y durante el sábado lo mismo”.

Noelia, otra comerciante de una librería y juguetería de calle Urquiza, marcó una particularidad: La comerciante oriunda de Paranacito, que vino a estudiar a nuestra ciudad, contó que durante esta fecha vendió más a conocidos y a través de Instagram, hacia su localidad que en su propio local de Gualeguaychú, lo que marca también los cambios en la modalidad de compra de la gente.

Otra responsable de una juguetería de calle Urquiza relató que tuvo ventas al público más fidelizado: “se vendió en la semana por encargue y por reservas, sobre todo de juguetes baratos, que son los más requeridos”.

Incluso en los comercios extranjeros, muchas veces apuntados como parte responsable de la crisis por algunos comerciantes locales por presunta competencia desleal, tampoco hubo movimiento durante la semana y muy a cuentagotas durante el sábado.