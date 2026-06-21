Luego de un sábado soleado, el pronóstico del tiempo para este domingo indica que el cielo estará mayormente nublado durante buena parte de la jornada. Sin embargo, se espera que en el transcurso de la mañana y hacia el mediodía se asome el sol por intervalos. El tiempo nublado persistirá durante la tarde y noche, aunque dará paso a un lunes mayormente soleado.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas registradas en las primeras horas de este domingo se situaron en torno a los 4 grados. Se espera que vayan en ascenso a lo largo de la mañana hasta alcanzar una máxima de alrededor de 13 grados luego del mediodía. No se prevé que haya un mayor descenso de las temperaturas durante el lunes.