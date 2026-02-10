A través del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Pueblo Nuevo, Salud Municipal llevará adelante una charla abierta sobre sífilis, en el marco del Día del Preservativo, una fecha clave para reforzar la importancia del cuidado y la prevención de las infecciones de transmisión sexual.

La actividad se realizará el jueves 12 de febrero, a las 8 horas, en las instalaciones del CAPS Pueblo Nuevo, ubicado en Belisario Roldán 830, y está destinada a la comunidad en general, con el objetivo de generar un espacio de diálogo abierto, sin miedo ni prejuicios.

Durante el encuentro se abordarán contenidos fundamentales como qué es la sífilis, cuáles son sus formas de transmisión, los signos y las distintas etapas de la enfermedad, así como las principales medidas de prevención y las alternativas de tratamiento disponibles en el sistema de salud.

La propuesta busca concientizar sobre la importancia del diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. Esta iniciativa se enmarca en una política integral de salud pública que promueve el uso del preservativo como método fundamental de prevención, apostando a una comunidad más informada, responsable y comprometida con el cuidado de su salud.