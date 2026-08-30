En el marco del Día del Puma, que se conmemora este 30 de agosto, datos científicos brindan precisiones sobre la presencia del felino (Puma concolor) en Entre Ríos y en la ecorregión pampeana, áreas de las que se lo consideró extinto durante gran parte del siglo XX.

Un relevamiento publicado por los investigadores Norberto Muzzachiodi, Julián Sabattini, Nicolás Chimento y Rafael Sabattini en la revista Historia Natural contabilizó 27 registros confirmados en la provincia entre 1998 y 2020. Las observaciones se concentran principalmente en el sector centro-oeste del territorio entrerriano, donde los parches de monte nativo y los arroyos vinculados a la cuenca del río Paraná funcionan como corredores biológicos.

En la zona de Gualeguaychú, el estudio señala hallazgos de rastros en la Reserva El Potrero en 2012 y el registro de un ejemplar en las inmediaciones de la ciudad en julio de 2020.

El 14 de marzo de 2026, una cámara trampa filmó a un ejemplar en zona de arroyos, cerca de los esteros del río Uruguay. Días después, el 20 de marzo, se fotografió una huella en un camino interno arenoso; el 23 de marzo, con lluvia, otra cámara trampa volvió a filmarlo en un sector con forestación de especies exóticas; y el 26 de marzo se registró una huella más, esta vez cruzada por rastros de un zorro. Analizando en detalle las filmaciones, los especialistas identificaron una mancha distintiva en la paleta izquierda del animal, lo que permitió confirmar que todos estos registros correspondían a un mismo ejemplar —un macho joven— que utiliza distintos sectores de la Reserva como parte de su territorio, recorriendo cerca de 22,30 kilómetros en apenas 12 días. Ya durante el proceso de revisión del estudio científico, en abril, una nueva fotografía volvió a captarlo en el mismo sector.

Este proceso de recolonización también fue documentado en la provincia de Buenos Aires mediante los trabajos de Nicolás Chimento y Eduardo De Lucca dentro del Proyecto Puma de las Pampas, evidenciando un incremento continuo en su área de distribución territorial.

Al ubicarse en la cima de la cadena alimentaria, el puma cumple una función regulatoria sobre las poblaciones de herbívoros silvestres y actúa como indicador del estado de conservación del entorno natural. No obstante, la especie enfrenta riesgos derivados de la caza furtiva y los conflictos con la actividad ganadera, a pesar de encontrarse protegida bajo la Ley Provincial de Caza N.º 4.841.

Frente a este escenario, los especialistas remarcan la pertinencia de sostener monitoreos territoriales, implementar iniciativas de educación ambiental y promover pautas de convivencia entre los pobladores rurales y la fauna autóctona.