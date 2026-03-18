Dice la leyenda que el sándwich nació en Inglaterra en el siglo XVIII, cuando John Montagu, el cuarto conde de Sandwich, apasionado jugador de cartas, pidió que le sirvieran unas rodajas de roast beef entre dos rebanadas de pan. Así podría tener una cena rápida sin interrumpir la partida.

Pero ¿Cuál es el origen del Día del Sándwich Milanesa? No podía ser otro que Tucumán, ya famosa por este exquisito tentempié, que se ubica en el podio de las comidas preferidas de los argentinos, según el crítico gastronómico Pietro Sorba.

La fecha fue elegida en honor a José Norberto “Chacho” Leguizamón, quien falleció el 18 de marzo de 2010. Se trataba del dueño de un restaurante ubicado entre las calles Mate de Luna y Pellegrini de San Miguel de Tucumán, que se hizo popular por preparar este típico plato argentino. El manjar comenzó a servirlo en 1973, en un pequeño negocio ubicado en la esquina de avenida Aconquija y Camino del Perú. En la actualidad, el restaurante lo dirige la hija de José, Soledad y su esposo, Luis.

La iniciativa de recordar a Leguizamón fue del humorista Diego Viruel, conductor del ciclo República de Tucumán, con el apoyo de la legisladora Carolina Vargas Aignasse. A pesar de que el proyecto no contó con una aprobación oficial, en 2013 los tucumanos comenzaron a festejar la preparación, ya considerada como su plato típico, en diversos eventos.

Como dato curioso, desde hace poco existe el Festival del Sánguche Tucumano, una fiesta donde se puede disfrutar de diferentes versiones y donde los establecimientos compiten para ofrecer las mejores y más creativas propuestas.

Entre el 17 y el 23 de marzo, se está festejando una nueva edición de La Semana del Sánguche de Milanesa. Más de 300 sangucherías en toda la provincia ofrecen promociones increíbles para disfrutar del mejor sánguche de milanesa.

Desde su primera edición en 2022, la fiesta reúne a sangucherías de toda la provincia para competir por el título de la mejor. Los organizadores recorren cientos de sangucherías en busca de los más destacados representantes de cada región, quienes instalan sus stands en el evento y luchan por el galardón más codiciado. También se lleva a cabo una emocionante competencia para coronar al “sanguchero más rápido de la provincia”.