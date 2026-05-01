Frente a Casa de Gobierno, Agmer comenzó una vigilia en el marco del Día del Trabajador para visibilizar el reclamo salarial y reafirmar el rechazo a la reforma previsional. La jornada se llevó a cabo con carteles que rechazan las políticas de la gestión por la Plaza Mansilla.

En ese sentido el secretario general, Abel Antivero, se refirió a la convocatoria a paritarias que realizó la Provincia: “Es un logro el ser llamado. Pero no hay que olvidar que tenemos salarios por debajo del índice de pobreza, por debajo del índice de indigencia”.

Ante la consulta de qué aguardan en la reunión programada para el 7 de mayo, el titular del gremio docente indicó: “Esperamos que la propuesta sea remunerativa y bonificable, tal como lo planteamos en la anterior paritaria que fracasó”. Y agregó: “Recién a partir de ahí podemos discutir y ver si los montos sirven para que podamos llevarlo a las bases”.



A 24 horas de presencia del Jefe de Gabinete en el recinto nacional, el referente gremial sostuvo que lo hecho por Adorni fue “una demostración más de lo que es la desprolijidad de este Gobierno en lo que tiene que ver con la responsabilidad política de dar respuestas”.

Además, cuestionó la actitud del presidente: “Su acompañamiento con caracterización de barra brava y gritando reflejan una vez más el desorden de su gestión”.

Ante la pregunta de que hubiera preguntado si fuera legislador, Antivero indicó que sus interrogaciones hubieran ido por la educación y los casos de corrupción de los que está acusado el funcionario.

Fuente: APFDigital