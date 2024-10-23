Luego del fructuoso debut con victoria, de local, sobre Parque Sur de Concepción del Uruguay 3 a 1, Juventud Unida se focaliza en su segunda presentación en la temporada.

El Decano será visitante de Recreativo San Jorge de Villa Elisa, perteneciente a la Liga Departamental de Fútbol de Colón, en un encuentro que se jugará sin público visitante.

El partido se jugará el próximo domingo en el estadio J. J. Lescano de Villa Elisa, comenzará a las 19.30 y contará con una terna arbitral de Nogoyá, encabezada por Lautaro Castañola como juez principal, Paula Eisenacht como asistente 1 y Gualberto Ayala como asistente 2.

El nogoyaense Lautaro Castañola dirigirá a Juventud Unida por segunda vez en el Regional Amateur (Crédito: Entre Deportes).

Juventud Unida es líder de la zona 11 con 3 puntos habiendo debutado el sábado pasado, seguido por Recreativo con una unidad, también con un partido jugado, y Parque Sur también con 1, pero en dos presentaciones.

El Dato

Por su parte, Deportivo tendrá su segunda presentación en el torneo y primera en condición de local, cuando el domingo reciba, a partir de las 20, a María Auxiliadora de Concepción del Uruguay en un encuentro válido por la zona 10, que contará con el arbitraje de Ariel Fonzo de Victoria, El Azul cayó en su debut como visitante ante Social Achirense 1-0, mientras que en la segunda fecha quedó libre, en lo que fue empate 1-1 entre MA y SA en La Histórica.