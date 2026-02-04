Este miércoles, el Consejo Federal dio a conocer la programación de los partidos de vuelta de las finales regionales del Torneo Federal Amateur, que lo tiene como protagonista a Juventud Unida.

En la Región Litoral Sur, el conjunto albiceleste dirime con Ben Hur de Rafaela, el pase a la definición por el ascenso al Torneo Federal A.

En el partido de ida, el equipo de Miguel Fullana se impuso por 3 a 1, le cortó el invicto al Lobo rafaelino y quedó bien perfilado de cara al partido de vuelta.

La revancha se jugará este domingo en el estadio “Néstor Zenclusen”, comenzará a las 21 horas y contará con el arbitraje del cordobés Leandro Sosa Abrile, quien estará secundado por Cristian Herrera (Alcorta) y Bruno Pezzotta (Alcorta) como asistentes, más Pablo Ramírez (Totoras) como cuarto árbitro.

Sosa Abrile fue el árbitro del encuentro en el que, hace diez días, Juventud derrotó como visitante a Sanjustino, por la vuelta de las semifinales.