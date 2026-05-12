Cada 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería, una fecha que reconoce la labor fundamental que realizan enfermeros y enfermeras en los sistemas de salud de todo el mundo. En Hospital Centenario, esta tarea ocupa un lugar central dentro del funcionamiento diario, siendo uno de los pilares principales en la atención y el acompañamiento de los pacientes.

La jefa de Enfermería, Lic. Emilce Morales, destacó que el servicio cumple un rol clave al brindar una atención “integral, continua y humanizada” durante las 24 horas del día. El trabajo del personal de enfermería atraviesa cada instancia del proceso de salud-enfermedad, acompañando tanto al paciente como a su entorno familiar.

El área de enfermería participa activamente en todos los servicios que ofrece el hospital: guardia, internación clínica y quirúrgica, terapia intensiva, pediatría, maternidad, quirófano, vacunación, salud mental, consultorios externos y atención ambulatoria. En cada sector, los profesionales desarrollan tareas esenciales como administración de medicamentos, control de signos vitales, curaciones, monitoreo constante de pacientes, educación sanitaria, entre otras.

Además de las funciones asistenciales, el equipo cumple tareas administrativas, educativas y de contención emocional. Morales remarcó que la enfermería sostiene una mirada “holística” del paciente, contemplando no solo la dimensión física de la enfermedad, sino también los aspectos psicológicos y humanos.

Otro de los aspectos destacados es el trabajo interdisciplinario. “Enfermeros y enfermeras articulan diariamente con médicos, kinesiólogos, bioquímicos y otros profesionales de la salud para garantizar una atención completa y segura”, resaltó.



Finalmente, Morales subrayó que ”la cercanía permanente con los pacientes genera un vínculo de confianza que muchas veces convierte al personal de enfermería en el principal sostén emocional durante la internación”.