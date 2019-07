Día Internacional del Orgullo: qué significan las siglas LGBTI+

Y es que el movimiento que se inició con los disturbios de Stonewall, hace exactamente 50 años, también hizo del lenguaje un campo de batalla para el reconocimiento de sus derechos.

El más antiguo "sodomita" y el "homosexual" de la primera mitad del siglo XX tenían una carga valorativa negativa, algo que la palabra "gay" vino a revertir: en inglés, "gay" designa tanto a los hombres que se sienten atraídos por hombres como también "alegre".

Sin embargo, si bien también se lo utilizaba para designar a las mujeres que se relacionaban con mujeres, "gay" era demasiado masculino. Fue así que las lesbianas impusieron con su lucha la "L" dentro de la sigla que hoy está más difundida para referirse a los derechos de las minorías sexuales.

Los bisexuales también reclamaron su lugar, lo mismo que las travestis, los transexuales y transgénero, sumando dos letras más a la sigla, la "B" y la "T".

Más recientemente fueron los intersexuales, quienes presentan conjuntamente caracteres sexuales masculinos y femeninos, los que exigieron ser visibilizados. Así se sumó la "I".

Existe quienes suman la "Q", de "queer", pero hay allí una disputa: en tanto se aplica a las identidades sexuales que no buscan enmarcarse en las otras categorías, hay quienes sostienen que en rigor, como no se reclaman como una identidad, no corresponde incluirlos.

La misma tendencia de añadir letras a hecho que se le añada un signo de "más" a continuación de la sigla "LGBTIQ+".

Definición de las siglas LGBTTTIQA

Lesbiana

Son personas que se identifican como mujeres y sienten atracción sexual por otras mujeres.

"Lesbiana" deriva de "Lesbos", isla griega que fue casa de la poetiza Safo en el siglo V a.c. (hace más de 2 mil 500 años). La poca obra que hay de ella describe la vida durante esa época y cómo Safo estaba a cargo de un grupo de mujeres para instruirlas.

Igualmente se habla de los rituales de estas mujeres y de cómo se centraban en la belleza femenina y proclamaban su amor por las chicas.

Gay

Son individuos que se identifican como hombres que sienten atracción sexual por otros hombres. El termino viene de la palabra en castellano "Gaya" y significa "alegre" o "vistoso" y encuentran un origen en el vocablo provenzal "gai".

Es también un anglicismo de origen occitano (y no del inglés como muchas personas creen). En inglés hace referencia a lo alegre y al mismo tiempo a lo atractivo.

Bisexual

Las personas se identifican como bisexuales si se sienten atraídos sexualmente tanto por los hombres como por las mujeres.

Muchos reciben discriminación distinta a la de gais y lesbianas luego de que algunas veces se invisibiliza su preferencia sexual.

Muchas personas no toman en serio la bisexualidad de otras personas y creen que son homosexuales reprimidos o personas "indecisas", esto les genera depresión en las personas bisexuales.

Lo que si es verdad es que hay un registro de personas bisexuales en la historia, como el caso de Julio César.

Travesti

Las personas identificadas como travesti se expresan y visten de acuerdo al género opuesto. Hay diferentes tipos de travestismo, como es el caso del Drag que exagera los atributos de algún cambio de género.

En la historia se tiene registro de este comportamiento, tanto en seres reales como en personajes famosos de la cultura popular.

Transexuales

Su identidad no tiene que ver con el rol e identidad de género que les fue asignados al nacer.

Aquí se hace una distinción entre sexo, género y orientación sexual. Mientras hay personas que nacen con un tipo de genitales y se identifican como hombres, hay quienes que nacen con el mismo tipo de genitales y se identifica como mujeres.

Los transexuales asumen la identidad opuesta a las que se les asignó y pasan por una transformación que implica un cambio de sexo.

El problema que llegan a tener es con las autoridades, ya que se les desconoce su identidad y no hay leyes que hagan legal este proceso de transición.

Transgénero

Este término hace referencia a las personas cuyas identidades de género son diferentes del género que se les asignó al nacer.

Solo que, a diferencia de los transexuales, los transgénero no necesariamente tienen la finalidad de hacer un cambio de sexo al adoptar otra identidad de género.

Intersexual

Las personas con esta identidad cuentan con características tanto genéticas como fisiológicas del sexo masculino y femenino. Históricamente se les ha mutilado para definir sus cuerpos en la norma de "hombre/mujer".

Queer

Queer. La persona que se identifica queer son aquellas que piensan las relaciones, preferencias sexuales y las expresiones de un género fuera de la heteronormatividad.

Es decir que no se rigen por las imposiciones de género que parten del supuesto de que los seres humanos están limitados a la identidad de varón y mujer.

Asexual

Se le define como la falta de atracción o de deseo sexual hacia cualquier persona.

A diferencia del celibato, la asexualidad no se trata de una decisión, sino que conforma parte de una orientación y una preferencia sexual.

Las variantes no representan generalmente las diferencias políticas dentro de la comunidad, sino que surgen sencillamente de las preferencias de los individuos y los grupos.

Por qué la bandera multicolor es la bandera del orgullo gay

En 1978, a instancias del artista Gilbert Baker, la bandera del arcoíris se popularizó como símbolo del orgullo gay en los Estados Unidos primero, y en el mundo entero después.

Si bien en la actualidad tiene seis franjas de colores -rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta-, la versión original tenía ocho colores, cada cual con un significado diferente: el rosa por la sexualidad, rojo por la vida, naranja por la salud, amarillo por la luz del Sol, verde por la naturaleza, turquesa por la magia y el arte, azul por la serenidad y violeta por el espíritu.

La primera vez que se utilizó fue en el Festival del orgullo de San Francisco, el 25 de junio de 1978, y ya entonces se decía que Baker se había inspirado en la canción "Over the Rainbow", interpretada por Judy Garland.

Con los años, la bandera perdió los colores rosa y celeste, tradicionalmente asociados a la femeneidad y la masculinidad. (Fuente: Infobae)