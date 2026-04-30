“Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas”. Rodolfo Walsh.

Como cada 1º de mayo, conmemoramos nuestro día rindiendo homenaje a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que lucharon contra la opresión patronal desde siempre.

Recordamos a los “Mártires de Chicago”, asesinados por la policía por pedir una jornada laboral de 8 horas, porque se trata de un hito trascendental en la historia del Movimiento de los Trabajadores. Pero en todo el mundo los colectivos de trabajadores batallan por condiciones dignas de trabajo y por mejores salarios que le permitan, en definitiva, vivir dignamente.

En nuestro país, como sabemos, el Movimiento Obrero ha escrito páginas memorables en la lucha contra el capital inhumano que no conoce otra cosa que maximizar ganancias a como dé lugar, aunque eso implique la explotación del trabajador.

Nuestra ciudad también fue testigo de hechos trágicos para la clase trabajadora. Recordamos siempre a aquellos héroes nuestros, caídos el 1º de mayo de 1921 en la entonces Plaza Independencia, hoy San Martín, cuando fueron atacados criminalmente por el brazo armado de la oligarquía.

Entendemos fundamental que los trabajadores tengamos memoria y nos reconozcamos en el camino trazado por aquellos luchadores que se plantaron frente a los poderosos en defensa del conjunto. Jamás debemos perder de vista el valor de aquellos compañeros de clase.

El presente de los trabajadores en nuestro país es sumamente difícil como consecuencia de las políticas de un gobierno que no solo no atiende los reclamos de quienes vivimos de un salario, sino que, en acuerdo con legisladores antiobreros que dan vergüenza, han sanciona una ley esclavista que vuelve el mundo del trabajo al siglo XIX.

Resulta imprescindible que el Movimiento Obrero se encolumne en Unidad de Acción contra este nefasto gobierno nacional, que está destruyendo la vida de los argentinos, que diariamente sufren pérdida de empleos, inflación, servicios caros, y demás calamidades que le provocan una vida muy difícil de sobrellevar.

Que cada 1º de mayo nos convoque a la reflexión sobre el papel central de los Trabajadores Organizados en la sociedad, teniendo siempre presente las experiencias colectivas que supieron enfrentar la prepotencia del capital y trabajemos unidos por un futuro digno para todos.

Saludamos fraternalmente a los Empleados de Comercio y al conjunto de los trabajadores y trabajadoras.