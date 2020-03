Día Internacional de la Mujer: convocan a una movilización en la ciudad

El paro con movilización es para "denunciar los atropellos de los que somos protagonistas nosotra/es: las mujeres, las lesbianas, las trans, las travestis, les bisexuales y todas las identidades no binaries", señala el comunicado de la Asamblea 8M, y reafirma que "decimos basta a la precarización laboral, basta a la división sexual del trabajo, basta a las contrataciones informales, basta a la gratuidad de las tareas de cuidados, basta al abuso sexual laboral, basta al maltrato, basta a las licencias insuficientes, basta al techo de cristal…¡Basta a la precarización de la vida!¡Paramos multiplicando las luchas de quienes nos antecedieron buscando la construcción de un mundo más justo, amoroso y libre!"

697e30e1-5624-467c-a96c-e9e99217ffa8.jpg

El comunicado completo

8M - Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersex e identidades no binaries Trabajadorxs

A días del 4° Paro Internacional Gualeguaychú es escenario de consecutivas Asambleas Organizativas. Tomando esta tradición de organización, las asambleas han mostrado ser una herramienta política que pone en jaque cualquier alternativa jerárquica de organización; es decir han puesto en jaque las relaciones de poder propias del sistema Capitalista y Patriarcal del que todas las personas somos parte.

Los desafíos que tenemos por delante nos exigen organizarnos activamente desde cada territorio, pensando juntas y juntes cómo son nuestras maneras de luchar, qué queremos gritar colectivamente el 8M, cómo reconocemos y multiplicamos de modo que se escuchen nuestras voces, nuestras palabras, nuestras disidencias.

Convocamos a organizar desde abajo, en la calle, en cada barrio, en las familias, en los movimientos populares. Convocamos a debatir en asambleas qué modos encontramos para nuestra labor cotidiana de producción y reproducción de la vida. Convocamos a denunciar y a buscar formas de enfrentar las múltiples violencias con las que se pretende frenar la lucha antipatriarcal, contra el machismo y el racismo y amortiguar las revoluciones feministas.Paramos porque el paro es una herramienta de lucha de la clase trabajadora, y las cuerpos feminizados son los mas relegados en esta máquina neoliberal.¡La pobreza es sexista!

Nos reconocemos trabajadoras/es no sólo por nuestros trabajos remunerados fuera de casa, sino también por lo que hacemos dentro de nuestros hogares de manera gratuita. ¡Los trabajos de cuidados carecen de toda retribución económica, aún cuando son los que producen toda la fuerza de trabajo del sistema capitalismo!De cara a la construcción de una nueva huelga internacional es que convocamos a toda la ciudad a acompañar esta acción el Domingo 8 de Marzo, a las 18 hs en el Mirador “La Postal” (Ex Parador 1), para denunciar los atropellos de los que somos protagonistas nosotra/es: las mujeres, las lesbianas, las trans, las travestis, les bisexuales y todas las identidades no binaries.Por cuarto año consecutivo decimos basta a la precarización laboral, basta a la división sexual del trabajo, basta a las contrataciones informales, basta a la gratuidad de las tareas de cuidados, basta al abuso sexual laboral, basta al maltrato, basta a las licencias insuficientes, basta al techo de cristal…¡Basta a la precarización de la vida!¡Paramos multiplicando las luchas de quienes nos antecedieron buscando la construcción de un mundo más justo, amoroso y libre!