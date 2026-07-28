Las hepatitis virales constituyen un importante problema de salud pública. Si no son detectadas y tratadas a tiempo, pueden evolucionar hacia cuadros más graves, como cirrosis o cáncer de hígado. Sin embargo, gracias a los avances en el diagnóstico y a la disponibilidad de tratamientos efectivos, es posible controlar e incluso curar algunos tipos de hepatitis, mejorando significativamente la calidad de vida de los pacientes.

En el Hospital Centenario, las personas con sospecha o diagnóstico de hepatitis reciben atención especializada a través del Consultorio de Infectología, donde se realiza la evaluación clínica, el seguimiento de los pacientes y el acceso a los tratamientos correspondientes de acuerdo con cada caso.

Desde la institución recordaron que muchas personas pueden convivir con la enfermedad sin saberlo, por lo que la consulta médica y la realización de estudios son fundamentales, especialmente en quienes presentan factores de riesgo o han estado expuestos a situaciones que favorecen el contagio.

Asimismo, destacaron la importancia de las medidas de prevención, entre ellas la vacunación contra las hepatitis A y B, el uso de material estéril en procedimientos médicos y estéticos, el uso de preservativo para prevenir la transmisión sexual de algunos tipos de hepatitis y la realización de controles médicos periódicos.

En el marco de esta fecha, el Hospital Centenario invita a la comunidad a informarse, derribar mitos y consultar ante cualquier duda. La detección temprana permite iniciar el tratamiento oportunamente, reducir las complicaciones y cortar la cadena de transmisión, reafirmando el compromiso de la institución con la prevención, el diagnóstico y la atención integral de las enfermedades infecciosas.