A través de los equipos de CAPS, CIC y Nodos de la Subsecretaría de Salud, se llevará adelante este domingo 17 de mayo una jornada comunitaria de prevención y promoción de la salud bajo el lema “Tu presión importa”.

La propuesta se realizará de 14 a 18 h en la zona de Costanera Obeliscos y estará destinada a toda la comunidad. Durante la actividad se realizarán controles gratuitos de presión arterial, espacios de consulta y asesoramiento, además de entrega de folletería e información preventiva vinculada al cuidado cardiovascular y a hábitos saludables.

La iniciativa se enmarca en el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, una fecha que busca visibilizar la importancia de prevenir y detectar a tiempo esta enfermedad, considerada uno de los principales factores de riesgo para problemas cardíacos y accidentes cerebrovasculares. En muchos casos, la hipertensión no presenta síntomas, por lo que los controles periódicos son fundamentales para su detección temprana.

Además de las acciones relacionadas con la salud cardiovascular, la jornada incluirá propuestas de prevención del dengue, con información y recomendaciones para evitar la proliferación del mosquito transmisor y promover medidas de cuidado en los hogares y espacios comunitarios.

Equipos de salud y promotores comunitarios acompañarán la actividad con información, orientación y herramientas de prevención. La propuesta apunta a acercar los controles y la promoción de la salud a espacios públicos, facilitando el acceso de los vecinos a instancias de cuidado y consulta.