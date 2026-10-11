Desde la Subsecretaría de Salud municipal informaron que llevarán adelante el encuentro “Entre Nosotras”, una propuesta gratuita destinada a generar un espacio de escucha, intercambio y acompañamiento, donde las participantes puedan compartir experiencias y conversar sobre su bienestar emocional.

La jornada se desarrollará el miércoles 14 de octubre, a las 10, en el SUM Médanos, como parte de las actividades vinculadas al Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre.

Según explicaron, la iniciativa busca ofrecer un ámbito de confianza para expresar preocupaciones, compartir vivencias y reflexionar sobre la importancia de hablar acerca de aquello que afecta la salud mental. A través del diálogo, se pretende favorecer el acompañamiento mutuo y la construcción de vínculos dentro de la comunidad.

"La participación es gratuita y está abierta a quienes deseen acercarse para compartir experiencias, conversar y encontrar un espacio de escucha y acompañamiento", recordaron.