Cada 26 de marzo se conmemora el Día Mundial del Clima, una fecha establecida para concientizar sobre la relevancia del clima en la vida del planeta. Proclamada en 1992, la fecha busca promover la reducción de emisiones, la protección de recursos naturales y la adopción de prácticas sostenibles.

La conservación de la naturaleza en el departamento enfrenta un desafío mayúsculo: cómo proteger los ecosistemas en medio del avance urbano, la expansión agrícola y el cambio climático. En los últimos años, la ciudad y su entorno rural han comenzado a trabajar en políticas más integrales de conservación, que buscan no solo proteger especies puntuales, sino también recuperar los procesos naturales que sostienen la vida.

En diálogo con Ahora ElDía, Guillermo Treboux coordinador de Conservación y Planes de Manejo del municipio, explicó que uno de los ejes prioritarios del trabajo es la protección del tordo amarillo, una especie emblemática para la región y símbolo de la ecorregión pampeana. “El tordo es nuestra especie insignia. Está categorizado como en riesgo crítico de conservación, y las poblaciones en Gualeguaychú son muy bajas. Imaginate que en unas pocas cuadras de la ciudad hay más personas que tordos libres en el campo”, señaló.

Además, a través del tordo se intenta conservar los pastizales naturales, un ambiente que ha sido profundamente transformado por la agricultura y la urbanización. “Esta ave se inscribe en una situación común a muchas especies de la Pampa. Nuestra zona, especialmente el sur de Entre Ríos, forma parte de la ecorregión pampeana, que es una de las que menos representatividad tiene en el país desde el punto de vista de la conservación. Menos del 1% de su superficie se encuentra bajo alguna categoría de manejo o protección. Por eso, a partir de un ave, que es fácilmente identificable podemos transmitir mejor la información a la población y generar mayor conciencia”, explicó.

Desde esa perspectiva, la conservación no es sólo una tarea técnica, sino una postura ética frente al resto de los seres vivos. “La naturaleza nos provee todo: alimentos, agua, materiales. Si atentamos contra ella, estamos atentando contra nosotros mismos. Lo que debemos preservar no son únicamente las especies, sino los ciclos naturales que sostienen la vida”, dijo.

Guillermo Treboux destacó que los esfuerzos de conservación locales se inscriben en un marco político más amplio. Desde la reforma constitucional de 1994, la Nación delegó en las provincias la potestad sobre los recursos naturales, y son los municipios los que finalmente administran los territorios. “Por eso es fundamental que los municipios se involucren. Identificar sitios de alto valor para la biodiversidad ayuda a ordenar el uso del suelo y a prevenir conflictos futuros. Cuando no hay planificación, el territorio se desordena, y eso siempre trae consecuencias”, afirmó.

En ese sentido, considera que la conservación debe entenderse como una actividad humana, orientada por la ciencia y el consenso social. “Un plan de manejo no es otra cosa que un acuerdo entre nosotros sobre qué cosas podemos y no podemos hacer en un determinado espacio. Es una herramienta de organización, no una imposición”, explicó.

El objetivo, a largo plazo, es lograr que Gualeguaychú se consolide como un territorio modelo en conservación dentro de la región. “Nuestra zona tiene un enorme potencial. Si logramos proteger los pastizales, conservar el tordo y mantener la conectividad entre las reservas, el resto del elenco faunístico se beneficiará. Ese es el verdadero sentido de la conservación: generar efectos positivos en cadena”, concluyó.