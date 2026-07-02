El 2 de julio se celebra el Día Mundial del OVNI porque esa fecha está asociada a uno de los casos más famosos de la ufología: el llamado Incidente de Roswell. Andrea Simondini, responsable del Museo Ovni de Victoria y organizadora del Congreso Anual de Ovnilogía que se realiza en dicha ciudad entrerriana, valoró que se celebre la fecha. “Hace mucho ponemos en valor el tema, hoy parece sencillo pero años atrás era muy complejo y hoy festejamos y estamos felices porque parece que finalmente se hizo el click”.

Simondini habló con el programa Viendo Qué Pasa de Canal 9 Stream y destacó el trabajo que viene haciendo la “FORA”, la comisión de estudios del Fenómeno Ovni en la Argentina, donde a través de la Ley de Acceso a la Información Pública pudieron acceder a distintos casos que se investigan en el país y avanzaron en la aplicación un protocolo de “Escalas Observables” para fenómenos. “Requerimos testigos, detalles del hecho y evidencias físicas”, dijo la experta, para validar un posible evento extraterrestre.

Entre los requisitos que debe reunir un evento para ser considerado de procedecencia fuera de la Tierra, mencionó los desplazamientos a velocidad supersónica, el vuelo antigravedad y el vuelo por todos los medios: por ejemplo, fenómenos que salen de la atmósfera e ingresan por cualquier lado o ingresan al agua.

Al consultarle por qué Victoria es considerado un sitio habitual para fenómenos extraterrestres, Simondini explicó que de todos los hechos que se denuncia, apenas un 5% de casos reúne “condiciones de extrañeza que no se pueden explicar”.

En estos casos se aplican criterios “de cercanía y evidencia física y se evalúan condiciones de ámbito geográfico, como grandes superficies de agua y de elevaciones”. Hay otros lugares similares en el mundo, en Noruega, Chile, los montes Urales o Texas en Estados Unidos, sitios recurrentes de este tipo de eventos.

Según Simondini, en Victoria también se aplica “el concepto que hoy está en el tope de la investigación: se evalúa que estos eventos lumínicos desde la ciencia tengan que ver con cuestiones plasmáticas y hasta inteligentes. Esto hace que Victoria esté en ese mapa tan especial”.

Finalmente, sobre los motivos para creer o afirmar que hay vida en otros lugares del espacio, la ufóloga aseguró que “la astrofísica y la astrobiología han determinado presencia de condiciones de vida similares a las de la Tierra”. Y remató: “Sería un desperdicio semejante universo si sólo somos los únicos”.

¿Por qué el 2 de julio?

En julio de 1947, cerca de la localidad de Roswell, un ranchero encontró restos extraños en un campo. La base militar local emitió inicialmente un comunicado afirmando que había recuperado un “platillo volador”, pero pocas horas después rectificó y aseguró que en realidad se trataba de un globo meteorológico.

Décadas más tarde, el gobierno de Estados Unidos explicó que los restos pertenecían al Proyecto Mogul, un programa ultrasecreto que utilizaba globos de gran altitud para detectar posibles pruebas nucleares soviéticas. Sin embargo, esa explicación no convenció a todos y el caso se convirtió en el episodio más emblemático de las teorías sobre visitas extraterrestres.

La fecha fue elegida por muchos entusiastas porque se considera el día en que ocurrió el incidente de Roswell (aunque algunas conmemoraciones también se realizan el 24 de junio, en recuerdo del avistamiento de Kenneth Arnold en 1947, que popularizó el término “platillo volador”).