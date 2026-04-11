Como cada año, este 11 de abril fue el Día Mundial de Parkinson, un trastorno neurodegenerativo que afecta el control motor. Su origen está vinculado a la pérdida de neuronas que producen dopamina, una sustancia clave para coordinar los movimientos. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que su prevalencia se duplicó en los últimos 25 años.

El neurocirujano Julio Vega conversó con Ahora ElDía sobre esta enfermedad y distinguió entre el trastorno que deviene de la genética (primario), que es el que menos prevalece, y el Parkinson secundario, relacionado al consumo de sustancias, lícitas e ilícitas, y a la calidad de vida del paciente.

“El Parkinson representa aproximadamente el 10% de las consultas, es una enfermedad de la tercera edad. Los pacientes de 65 años que comienzan con un temblor vienen, y por lo general esa situación está relacionada con otra patología. El diagnóstico es por imágenes. Antes hay que descartar ansiedad, angustia, un temblor que puede ser familiar, entre otras causas”, describió el médico.

Vega señaló que “la evolución del Parkinson primario es errática, y los costos de tratamiento médico son muy elevados, mientras que el secundario evoluciona más favorablemente”.

El profesional advirtió que en la actualidad se habla mucho más de las enfermedades neurodegenerativas porque “somos más longevos”.

El especialista apuntó que es posible llegar a la vejez sin estas patologías si a partir de los 40 años se comienza a restringir el consumo de alcohol, se deja de fumar, se tiene una alimentación adecuada, y se mantiene una vida social activa.

“Aprendimos que, para tener un buen estándar de vida, tenemos que tener hábitos saludables, porque una población que está creciendo en el tiempo y llega a edades avanzadas, tiene que tomar medidas antes”, enfatizó.

El neurocirujano contó que en el top 4 de consultas se encuentran: en el primer lugar los dolores de cabeza; en segundo lugar, los accidentes cerebrovasculares; terceros trastornos de la memoria o del equilibrio; y en cuarto lugar trastornos dopaminérgicos como el Parkinson.